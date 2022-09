"Ecco cosa fa il ministro in una fase delicata": la Meloni asfalta tutta la sinistra con una foto | Guarda (Di mercoledì 14 settembre 2022) Giorgia Meloni va all'attacco di Luigi Di Maio. Il ministro degli Esteri è infatti apparso sul web mentre simula un volo alla Dirty Dancing in una nota pizzeria napoletana, da Nennella. Di fatto il titolare della Farnesina, pur di racimolare qualche voto, si è lasciato andare a un momento di svago che poco si addice a un ministro degli Esteri. E così in tanti, nel mondo della politica, hanno sottolineato quanto sia inopportuna la scelta di mostrarsi così sui social. Giorgia Meloni l'ha subito fulminato: "“Fratelli d'Italia non ha personalità di spessore per un futuro governo” ripete quotidianamente la sinistra. Il loro ministro degli Esteri in una delicatissima fase per l'Italia e per il mondo". Con una frase la leader di Fratelli d'Italia ha di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 settembre 2022) Giorgiava all'attacco di Luigi Di Maio. Ildegli Esteri è infatti apparso sul web mentre simula un volo alla Dirty Dancing in una nota pizzeria napoletana, da Nennella. Di fatto il titolare della Farnesina, pur di racimolare qualche voto, si è lasciato andare a un momento di svago che poco si addice a undegli Esteri. E così in tanti, nel mondo della politica, hanno sottolineato quanto sia inopportuna la scelta di mostrarsi così sui social. Giorgial'ha subito fulminato: "“Fratelli d'Italia non ha personalità di spessore per un futuro governo” ripete quotidianamente la. Il lorodegli Esteri in una delicatissimaper l'Italia e per il mondo". Con una frase la leader di Fratelli d'Italia ha di ...

