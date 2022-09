E Zelensky parla di vittoria. Lucio Caracciolo a Huffpost: "Così i russi sono pochi anche per prendere il Donbass" (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il presidente passeggia per le strade di Izyum liberata. Fissa l'obiettivo: riprendere la Crimea. Il Cremlino boccia il piano di Kiev sulle garanzie di sicurezza. "Mosca non vuole utilizzare il miglior repertorio anche perché costa. E Putin fa fuori un generale dopo l’altro, ma Così potrebbe lasciar insinuare che il problema è lui" Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il presidente passeggia per le strade di Izyum liberata. Fissa l'obiettivo: rila Crimea. Il Cremlino boccia il piano di Kiev sulle garanzie di sicurezza. "Mosca non vuole utilizzare il miglior repertorioperché costa. E Putin fa fuori un generale dopo l’altro, mapotrebbe lasciar insinuare che il problema è lui"

