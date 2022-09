“É sempre mezzogiorno”: torta girasole di pesche di Natalia Cattelani (Di mercoledì 14 settembre 2022) Dopo un’estate a ‘pane e gelato’, arriva Natalia Cattelani a preparare un dolce che, appunto, non sia il gelato! Una torta che ricorda ancora l’estate, al profumo di pesche, delle pesche speciali, quelle di Leonforte, in Sicilia. Vediamo come preparare la torta girasole di pesche. Ingredienti 5 pesche medie, 50 g zucchero, scorza e succo di mezzo limone 200 g farina 0, 30 g amido di mais, 100 g zucchero, 80 g burro morbido, 1 uovo, 1 tuorlo, mezzo cucchiaio di lievito, sale Finitura: 2 cucchiai di confettura chiara, 2 cucchiai di acqua, 1 cucchiaio di zucchero, 100 g more Procedimento Tagliamo 3 delle 5 pesche a dadini e le mettiamo in una pentola con la scorza ed il succo di mezzo limone e lo zucchero. Lasciamo ... Leggi su fattidigossip (Di mercoledì 14 settembre 2022) Dopo un’estate a ‘pane e gelato’, arrivaa preparare un dolce che, appunto, non sia il gelato! Unache ricorda ancora l’estate, al profumo di, dellespeciali, quelle di Leonforte, in Sicilia. Vediamo come preparare ladi. Ingredienti 5medie, 50 g zucchero, scorza e succo di mezzo limone 200 g farina 0, 30 g amido di mais, 100 g zucchero, 80 g burro morbido, 1 uovo, 1 tuorlo, mezzo cucchiaio di lievito, sale Finitura: 2 cucchiai di confettura chiara, 2 cucchiai di acqua, 1 cucchiaio di zucchero, 100 g more Procedimento Tagliamo 3 delle 5a dadini e le mettiamo in una pentola con la scorza ed il succo di mezzo limone e lo zucchero. Lasciamo ...

