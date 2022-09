“É sempre mezzogiorno”: pane di San Francisco di Fulvio Marino (Di mercoledì 14 settembre 2022) Terzo lievitato della terza stagione di “E’ sempre mezzogiorno”, per Fulvio Marino. L’infaticabile panettiere, cuore e manualità di questo programma si dagli esordi, oggi prepara una specialità americana, di San Francisco, un pane con lievito madre. Ecco il pane di San Francisco. Ingredienti 900 g farina tipo 2, 100 g farina integrale, 200 g lievito madre, 800 g acqua, 20 g sale Procedimento Rinfreschiamo il lievito madre: a 100 g di lievito madre, aggiungiamo 200 g di acqua e 200 g di farina. Mescoliamo il tutto, copriamo e lasciamo lievitare a temperatura ambiente fino al raddoppio del volume (circa 4-5 ore). In una ciotola, o in planetaria, misceliamo la farina tipo 2 e quella integrale di grano tenero, quindi aggiungiamo il ... Leggi su fattidigossip (Di mercoledì 14 settembre 2022) Terzo lievitato della terza stagione di “E’”, per. L’infaticabilettiere, cuore e manualità di questo programma si dagli esordi, oggi prepara una specialità americana, di San, uncon lievito madre. Ecco ildi San. Ingredienti 900 g farina tipo 2, 100 g farina integrale, 200 g lievito madre, 800 g acqua, 20 g sale Procedimento Rinfreschiamo il lievito madre: a 100 g di lievito madre, aggiungiamo 200 g di acqua e 200 g di farina. Mescoliamo il tutto, copriamo e lasciamo lievitare a temperatura ambiente fino al raddoppio del volume (circa 4-5 ore). In una ciotola, o in planetaria, misceliamo la farina tipo 2 e quella integrale di grano tenero, quindi aggiungiamo il ...

