"É sempre mezzogiorno": paella di fregula di Michele Farru (Di mercoledì 14 settembre 2022) Nell'aria c'è ancora voglia di estate, c'è ancora voglia di Sardegna. Ci viene in soccorso lo chef Michele Farru, che della sua Sardegna è innamorato e degnissimo rappresentate. Michele, oggi, prepara la paella di fregula. Ingredienti 400 g fregula, 200 g petto di pollo, 200 g salsiccia fresca, 150 g piselli, 400 g gamberi rossi, 300 g calamari, 1.5 gk cozze, 1 peperone rosso, 1 cipollotto, 4 pomodori secchi, 1 bustina di zafferano, 2 l brodo vegetale, olio evo, sale Procedimento In una padella, facciamo aprire le cozze, con un filo d'olio e del vino bianco. Scaldiamo la padella, quindi mettiamo a scottare con un filo d'olio i gamberoni pulini ed i calamari a rondelle. Dopo pochi istanti, li togliamo e li teniamo da parte. Nella stessa padella, facciamo rosolare il petto di pollo ...

