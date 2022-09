“É sempre mezzogiorno”: cestino di speck con formaggio e mele di Barbara De Nigris (Di mercoledì 14 settembre 2022) Emozionata e raggiante, Barbara De Nigris lascia il suo lago in Trentino per rifugiarsi nell’accogliete bosco di Antonella. La cuoca altoatesina festeggia il suo ritorno nelle cucine di Rai1 con un antipasto (piatto unico) ancora estivo, il cestino di speck con formaggio e mele. Ingredienti 80 g speck 150 g quark, 100 g mascarpone, 200 ml panna, 10 g colla di pesce, 20 ml latte, sale e pepe 750 g mele gala, 20 g burro, 80 g miele, timo, mezza arancia, erba cipollina Procedimento Priviamo le mele del torsolo e le tagliamo a fette spesse circa un cm, in orizzontale, in modo da ottenere degli anelli. Li facciamo rosolare in padella con una noce di burro. Quando le mele sono dorate sui due lati, aggiungiamo il succo e ... Leggi su fattidigossip (Di mercoledì 14 settembre 2022) Emozionata e raggiante,Delascia il suo lago in Trentino per rifugiarsi nell’accogliete bosco di Antonella. La cuoca altoatesina festeggia il suo ritorno nelle cucine di Rai1 con un antipasto (piatto unico) ancora estivo, ildicon. Ingredienti 80 g150 g quark, 100 g mascarpone, 200 ml panna, 10 g colla di pesce, 20 ml latte, sale e pepe 750 ggala, 20 g burro, 80 g miele, timo, mezza arancia, erba cipollina Procedimento Priviamo ledel torsolo e le tagliamo a fette spesse circa un cm, in orizzontale, in modo da ottenere degli anelli. Li facciamo rosolare in padella con una noce di burro. Quando lesono dorate sui due lati, aggiungiamo il succo e ...

cicisboh : @anomalyreyes finché non diventerai SMM di è sempre mezzogiorno - ValeriaSanna16 : RT @marioturco_m5s: ?L'impegno del @Mov5Stelle per il #Mezzogiorno; per la #Basilicata, sempre #dallapartegiusta ??Il servizio di TgR Basil… - shoppics : Le ricette di È Sempre Mezzogiorno del 14 settembre 2022 - maximone816 : RT @marioturco_m5s: ?L'impegno del @Mov5Stelle per il #Mezzogiorno; per la #Basilicata, sempre #dallapartegiusta ??Il servizio di TgR Basil… - salentocongusto : Le ricette di È Sempre Mezzogiorno del 14 settembre 2022 -