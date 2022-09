E’ morto Andrea Riello: stroncato nella sua azienda da un malore (Di mercoledì 14 settembre 2022) caption id="attachment 329702" align="alignleft" width="150" Andrea Riello/captionL'industriale Andrea Riello, 60 anni, già presidente di Confindustria Veneto, è morto nella sua azienda di Minerbe, nel Veronese, stroncato da un malore. Riello si trovava in ufficio, alla Riello Sistemi Spa, dove è stato subito soccorso ma per lui non c'è stato nulla da fare. Nato a Venezia il 14 luglio 1962, Riello, dopo gli studi all'estero era rientrato in Italia verso la fine del 1988 lavorando nelle aziende di famiglia, settore delle macchine utensili.Il gruppo Riello Sistemi conta quattro stabilimenti di produzione: a Minerbe, la Mandelli Sistemi a Piacenza, Burkhardt & Weber a ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 14 settembre 2022) caption id="attachment 329702" align="alignleft" width="150"/captionL'industriale, 60 anni, già presidente di Confindustria Veneto, èsuadi Minerbe, nel Veronese,da unsi trovava in ufficio, allaSistemi Spa, dove è stato subito soccorso ma per lui non c'è stato nulla da fare. Nato a Venezia il 14 luglio 1962,, dopo gli studi all'estero era rientrato in Italia verso la fine del 1988 lavorando nelle aziende di famiglia, settore delle macchine utensili.Il gruppoSistemi conta quattro stabilimenti di produzione: a Minerbe, la Mandelli Sistemi a Piacenza, Burkhardt & Weber a ...

