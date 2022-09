È morta Irene Papas | la Penelope della serie Odissea

(Di mercoledì 14 settembre 2022) È scomparsa all'età di 96 anni l'amatissima attrice greca, da molti anni soffriva di alzheimer e dal 2018 aveva abbandonato le scene. Esiliata dalla sua patria, visse per un periodo anche in Italia

repubblica : Morta l'attrice greca Irene Papas, aveva 96 anni, e' stata Penelope nell'Odissea - Agenzia_Ansa : FLASH | Morta a 96 anni la leggendaria attrice greca Irene Papas #ANSA - repubblica : È morta Irene Papas, è stata Penelope dello sceneggiato 'Odissea' [a cura di redazione spettacoli] - RadioDueLaghi : E' morta a 96 anni la leggendaria attrice e cantante greca Irene Papas. Lo ha annunciato il Ministero della Cultura… - novasocialnews : E' morta Irene Papas, l'attrice di 'Zorba il greco' e 'I cannoni di Navarone' #irenepapas #14settembre… -

AddioPapas . Una delle attrici greche più celebri di tutti i tempi èall'età di 96 anni . La Papas soffriva di Alzheimer dal 2013 è si era ritirata dalle scene dal 2003 dopo oltre cinquant'anni ...- - > L'attrice grecaPapas (1926 - 2022) - Ansa . Èa 96 anni la leggendaria attrice grecaPapas: ha recitato in oltre 70 film durante una carriera durata decenni. Lo ha annunciato il Ministero della ...È morta a 96 anni la leggendaria attrice greca Irene Papas: ha recitato in oltre 70 film durante una carriera durata per decenni. L'annuncio della scomparsa della leggendaria attrice greca è stato ...(Adnkronos) – Nell’immaginario collettivo degli italiani Irene Papas resterà per sempre la leggendaria Penelope, moglie di Ulisse (Bekim Fehmiu), nel kolossal televisivo della Rai “Odissea” (1968) del ...