È morta Irene Papas | la Penelope della serie Odissea

(Di mercoledì 14 settembre 2022) È scomparsa all'età di 96 anni l'amatissima attrice greca, da molti anni soffriva di alzheimer e dal 2018 aveva abbandonato le scene. Esiliata dalla sua patria, visse per un periodo anche in Italia

Addio all'attrice protagonista dell'Odissea trasmessa dalla Rai nel '68. Era l'epoca dei grandi sceneggiati tratti da grandi opere letterarie, per ogni puntata venti milioni di ...... Katerina Sakellaropoulou, ha commentato in un comunicato la scomparsa, questa mattina, dell'attrice greca di fama internazionale(Irini in greco) Papas,all'età di 96 anni. "Fondatrice ...La nota attrice greca Irene Papas, ambasciatrice nel mondo della cultura greca, è morta oggi a 96 anni. Dopo aver girato oltre 70 film in 50 anni di carriera si è spenta nella sua casa di Chiliomodi, ...Irene Papas si è spenta oggi a 96 anni. Attiva fin dalla fine degli anni '40, ha lavorato spesso con il cinema italiano.