È morta Irene Papas | addio all’attrice greca | fu Penelope nell’Odissea sulla tv italiana

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Oltre 70 film e una carriera durata decenni. Èa 96 anni, leggendaria attricesimbolo di bellezza e rappresentante della cultura mediterranea all’estero. A darne l’annuncio è stato il Ministero della Cultura di Atene, che sottolinea come l’attrice abbia lasciato dietro di sé un’importante «eredità culturale». Tanti film in cuiha vestito i panni della protagonista, tra cui L’Odissea, il famoso sceneggiato tv italiano con Bekim Fahmiu e il mitico Zorba il greco. Una vita dedicata al cinema Nei suoi circa 50 anni di carriera,– pseudonimo diLelekou – lavora con alcuni dei più grandi registi del Novecento. A partire dagli anni Cinquanta, l’attrice passa sempre più tempo in Italia, criticando a suon di film l’odiato ...

Nel 2018 era stato annunciato chePapas soffriva ormai da cinque anni di alzheimer. Da allora l'attrice ha vissuto lontano dalle scene e si è ritirata a vita privata.Papas èall'età di 96 anni a Chiliomodi, vicino a Corinto, dove era nata il 3 settembre 1926 con il vero nome diLelekou, in una famiglia di insegnanti da cui imparò l'amore per i ...Addio a Irene Papas, una delle più note attrici greche, attiva in Italia al cinema con registi come Mario Monicelli e Francesco Rosi.E' morta all'età di 96 anni l'attrice greca Irene Papas. Conosciuta in tutto il mondo per le sue interpretazioni cinematografiche (recitò in oltre 70 film), la Papas era molto famosa in Italia anche ...