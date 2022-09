È il momento della Coppa Davis, è il momento dell'Italia (Di mercoledì 14 settembre 2022) L’inseguimento alla Coppa Davis parte da qui, da Bologna. All’Unipol Arena del capoluogo emiliano la nostra Nazionale di tennis scenderà in campo con tanta attenzione e moltissimi occhi puntati addosso. In primis, quelli degli appassionati: oltre 24 mila biglietti venduti per assistere alle sfide contro Croazia, Argentina e Svezia. Poi, quelli degli addetti ai lavori: perché una squadra che può schierare Jannik Sinner e Matteo Berrettini, per la prima volta insieme da quando l’Italia è capitanata da Filippo Volandri, oltre ad avere in “panchina” un talento come Lorenzo Musetti e a una coppia di doppio molto competitiva formata da Fognini e Bolelli, va di diritto inserita tra le Nazionali che possono sperare di arrivare fino in fondo. Come funziona il torneo Partiamo dal regolamento: la fase finale comincia con la fase a gironi, quattro ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 14 settembre 2022) L’inseguimento allaparte da qui, da Bologna. All’Unipol Arena del capoluogo emiliano la nostra Nazionale di tennis scenderà in campo con tanta attenzione e moltissimi occhi puntati addosso. In primis, quelli degli appassionati: oltre 24 mila biglietti venduti per assistere alle sfide contro Croazia, Argentina e Svezia. Poi, quelli degli addetti ai lavori: perché una squadra che può schierare Jannik Sinner e Matteo Berrettini, per la prima volta insieme da quando l’è capitanata da Filippo Volandri, oltre ad avere in “panchina” un talento come Lorenzo Musetti e a una coppia di doppio molto competitiva formata da Fognini e Bolelli, va di diritto inserita tra le Nazionali che possono sperare di arrivare fino in fondo. Come funziona il torneo Partiamo dal regolamento: la fase finale comincia con la fase a gironi, quattro ...

