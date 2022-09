Dramma durante cena in famiglia: Giuliano muore soffocato da un boccone di carne (Di mercoledì 14 settembre 2022) Tragedia in casa durante una cena di famiglia. Un uomo di 64 anni, Giuliano Branchetti, è morto soffocato da un boccone di carne. I fatti sono accaduti nella serata di ieri intorno alle 20.30 a Vetto, tra l’Appennino e la val d’Enza in provincia di Reggio Emilia. Dramma in casa, muore soffocato da un boccone L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 14 settembre 2022) Tragedia in casaunadi. Un uomo di 64 anni,Branchetti, è mortoda undi. I fatti sono accaduti nella serata di ieri intorno alle 20.30 a Vetto, tra l’Appennino e la val d’Enza in provincia di Reggio Emilia.in casa,da unL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Milly___555 : @SonoSashimi @sninriparazione @storing_nights @23_nemy Anche la regina non ha rispettato il protocollo, come quando… - alone73x1 : #SuiteFrancese Durante il viaggio intrapreso nel paese della fantasia quando mi annoio ho immaginato distintament… - occhio_notizie : ?? ULTIM'ORA - Viene colto da un malore durante il soggiorno climatico e muore: dramma in #Campania >>… - Frankf1842 : RT @fanpage: Quello che doveva essere un giorno di festa in famiglia si è trasformato in un dramma: tre feriti, di cui due in fin di vita e… - be_marconi : RT @fanpage: Quello che doveva essere un giorno di festa in famiglia si è trasformato in un dramma: tre feriti, di cui due in fin di vita e… -