Dossier degli 007 Usa: la Russia ha dato 300 milioni a partiti di 20 Paesi (Di mercoledì 14 settembre 2022) - Si stima una cifra minima di 300 milioni di dollari impiegati fino ad oggi per influenzare la vita politica delle nazioni estere. Il segretario del Pd Letta chiede l'intervento del Governo e del ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 14 settembre 2022) - Si stima una cifra minima di 300di dollari impiegati fino ad oggi per influenzare la vita politica delle nazioni estere. Il segretario del Pd Letta chiede l'intervento del Governo e del ...

meteosergio1 : Ingenuamente domando: cosa ci fanno i Servizi #USA in Europa? L'italia ha già subito la strategia della tensione, o… - giampodda : RT @AntoninoLogerfo: Il dossier Usa travolge l'Italia: 'Soldi russi ai partiti in oltre 20 Paesi' Adesso #Fuori_i_Nomi, anche per la curio… - Spooky_The_Tuff : RT @AntoninoLogerfo: Il dossier Usa travolge l'Italia: 'Soldi russi ai partiti in oltre 20 Paesi' Adesso #Fuori_i_Nomi, anche per la curio… - fefebaraonda : RT @AntoninoLogerfo: Il dossier Usa travolge l'Italia: 'Soldi russi ai partiti in oltre 20 Paesi' Adesso #Fuori_i_Nomi, anche per la curio… - MilkoSichinolfi : RT @AntoninoLogerfo: Il dossier Usa travolge l'Italia: 'Soldi russi ai partiti in oltre 20 Paesi' Adesso #Fuori_i_Nomi, anche per la curio… -