Dopo Letta | anche Meloni Vittorio Colao è l' ospite che tutti vogliono | pensando al 26 settembre

lucianonobili : Dopo aver rotto (momentaneamente) col #M5S, combattuto #Renzi e fatto scappare #Calenda, #Letta ha detto su… - GiovaQuez : Letta (PD): 'Chiediamo ai leader politici di dire chiaramente che le campagne vaccinali dovranno continuare dopo il… - ale_dibattista : Controffensiva Ucraina, nuovi invii di armi, Putin (e dopo Putin) PD di Letta, Movimento 5 Stelle di Conte, “agenda… - LuciaLaVita1 : RT @MicheleGubitosa: #Letta dopo essere stato incalzato sull'abolizione del tetto di 240k per i manager pubblici in TV dalla Berlinguer, ha… - DonneinQ : RT @LaNotiziaTweet: Letta sogna il campo largo dopo averlo affossato. Ma trova le porte chiuse. Enrico vaneggia di nuove intese con il #M5S… -

Il Sole 24 ORE

il piano per il sud per "smontare il bluff di Conte",ha presentato il piano per la salute: "Assumiamo l'impegno che non saremo mai sotto il 7% per la spesa sulla sanità nel Pil", ha detto ...lancia un "allarme democratico" sulle destre. Teme che potrebbero fare le riforme ... ed europei in particolare, circola timore per l'Italia delDraghi Quello che ho registrato è lo stupore ... Letta: «Preoccupato che la Destra vinca e cambi da sola la Costituzione» E' l'unico ministro bipartisan in questa campagna elettorale. Già ospite del Pd martedì, ora il titolare della Transizione digitale accetta di partecipare a un evento organizzato da FdI. Si parla di t ...Enrico Letta dà la carica ai candidati sfoderando ottimismo sui dati. «Tutti i segnali dicono che la rimonta nei collegi contendibili diventa sempre più ...