Dopo il negazionismo di Stato ora l’Australia prova a voltare pagina: approvata legge per ridurre emissioni e allinearsi agli altri Paesi (Di mercoledì 14 settembre 2022) Passato il disegno di legge sul clima, l’Australia si appresta a voltare pagina, ma la strada è lunga e in salita nel paese che affida il 92% del mix energetico ai combustibili fossili. C’è voluto un nuovo governo, quello del primo ministro laburista Anthony Albanese, perché uno dei maggiori Paesi inquinatori al mondo pro-capite e tra i principali esportatori di carbone, si impegnasse concretamente a cambiare rotta. Canberra mette così nero su bianco l’obiettivo di emissioni nette zero entro il 2050 (già promesso dall’ex premier negazionista Scott Morrison, in ritardo rispetto alle altre grandi democrazie), ma soprattutto il taglio di almeno il 43% (rispetto ai livelli del 2005) entro il 2030. Dopo l’approvazione alla camera bassa (con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 settembre 2022) Passato il disegno disul clima,si appresta a, ma la strada è lunga e in salita nel paese che affida il 92% del mix energetico ai combustibili fossili. C’è voluto un nuovo governo, quello del primo ministro laburista Anthony Albanese, perché uno dei maggioriinquinatori al mondo pro-capite e tra i principali esportatori di carbone, si impegnasse concretamente a cambiare rotta. Canberra mette così nero su bianco l’obiettivo dinette zero entro il 2050 (già promesso dall’ex premier negazionista Scott Morrison, in ritardo rispetto alle altre grandi democrazie), ma soprattutto il to di almeno il 43% (rispetto ai livelli del 2005) entro il 2030.l’apzione alla camera bassa (con ...

