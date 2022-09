Domenica l’open day del Rugby San Giorgio e dei Bersaglieri Sanniti touch (Di mercoledì 14 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSan Giorgio del Sannio (Bn) – Si svolgerà Domenica 18 settembre sul viale spinelli di San Giorgio del Sannio l’open day, organizzato dal Rugby San Giorgio del Sannio 1973 in collaborazione con i Bersaglieri Sanniti touch e Csen. La manifestazione ha lo scopo di far conoscere il mini-Rugby, il touch e di avviare allo sport bambini/e dai cinque ai 13 anni. L’iniziativa si svolge nell’ambito di #Rugbyxtutti, organizzata dalla Federazione italiana Rugby. “Dopo un’estate dedicata all’organizzazione della nuova società, finalmente ci confrontiamo con il territorio per continuare la tradizione rugbistica a San Giorgio del Sannio e ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 14 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSandel Sannio (Bn) – Si svolgerà18 settembre sul viale spinelli di Sandel Sannioday, organizzato dalSandel Sannio 1973 in collaborazione con ie Csen. La manifestazione ha lo scopo di far conoscere il mini-, ile di avviare allo sport bambini/e dai cinque ai 13 anni. L’iniziativa si svolge nell’ambito di #xtutti, organizzata dalla Federazione italiana. “Dopo un’estate dedicata all’organizzazione della nuova società, finalmente ci confrontiamo con il territorio per continuare la tradizione rugbistica a Sandel Sannio e ...

uispravennalugo : DOMENICA 18 SETTEMBRE OPEN UISP IN PISCINA A LUGO CON ACQUAFITNESS EXPLOSION! Domenica 18 settembre, in occasione… - tusciaweb : Torna l’open day dell’anagrafe, appuntamento sabato 17 e domenica 18 Viterbo - Torna l'open day dell'anagrafe, a… - dtarlo : Domenica è il giorno di “a mente mossa” ovvero l’inutile podcast. (La canzone del giorno viene posticipata per dar… - uispravennalugo : IN PISCINA A LUGO, DOMENICA 18 SETTEMBRE OPEN UISP CON ACQUAFITNESS EXPLOSION! Domenica prossima, 18 settembre, in… - MassimoChiaram7 : RT @ESA_Italia: Le iscrizioni sono aperte per l'annuale 'Open Day at #ESTEC '. Situato a #Noordwijk, il centro - il cuore tecnico dell' #ES… -