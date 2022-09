Doctor Who: svelato il titolo dello speciale con cui Jodie Whittaker dirà addio alla serie (Di mercoledì 14 settembre 2022) L'attrice Jodie Whittaker dirà addio all'universo di Doctor Who con l'episodio speciale che celebra i 100 anni di BBC, ecco il titolo. I produttori di Doctor Who hanno rivelato il titolo dell'ultimo episodio con star Jodie Whittaker: The Power of the Doctor. La puntata mostrerà la rigenerazione dell'attuale versione del Signore del Tempo, permettendo ai fan di assistere al passaggio di testimone tra l'attrice e Ncuti Gatwa. Lo speciale episodio celebrerà il centenario della BBC e il magazine ufficiale della serie cult britannica ha annunciato che si intitolerà Doctor Who: The Power of the Doctor. Lo showrunner Chris ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 14 settembre 2022) L'attriceall'universo diWho con l'episodioche celebra i 100 anni di BBC, ecco il. I produttori diWho hanno rivelato ildell'ultimo episodio con star: The Power of the. La puntata mostrerà la rigenerazione dell'attuale versione del Signore del Tempo, permettendo ai fan di assistere al passaggio di testimone tra l'attrice e Ncuti Gatwa. Loepisodio celebrerà il centenario della BBC e il magazine ufficiale dellacult britannica ha annunciato che si intitoleràWho: The Power of the. Lo showrunner Chris ...

