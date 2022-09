Dl Aiuti bis | tutte le novità del decreto che diventerà legge

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Il Dlbis ha avuto l’ok del Senato ieri, dopo l’accordo raggiunto tra governo e maggioranza. Adesso è in attesa della conversione inalla Camera prima della scadenza dell’8 ottobre. Vediamo cosa prevede. Dl: il Superbonus È stato decisivo per arrivare all’approvazione in Senato ed è rimasto in Commissione per alcune settimane, L'articolo proviene da Inews24.it.

LuigiGallo15 : Si sblocca il superbonus e si cancella la norma del docente esperto nel decreto Aiuti bis. A 2 settimane dalle elez… - dellorco85 : Trovata l’intesa al Senato sul decreto Aiuti bis. Grazie alla ferma posizione del M5S il #Superbonus è salvo. Migli… - M5S_Senato : Intervento al Senato della nostra Capogruppo @MariaDomenicaC4 sul decreto Aiuti bis. #13settembre - giampifiore : @Cartabiancarai3 @EnricoLetta PD.. QUELLO DEL VOTO UTILE..??????? L'emendamento di Forza Italia che toglie il tetto d… - gponedotcom : Il Governo conferma il taglio delle accise sui carburanti, grazie al Decreto Aiuti bis. Si 'allunga' al 17 ottobre -

Con un emendamento al decretoapprovato ieri in commissione al Senato, è arrivata la deroga al tetto degli stipendi dei manager per le figure di vertice della Pa e delle Forze dell'ordine. ...Inoltre, in virtù delle disposizioni del Decreto, è bene ricordare che i fornitori non possono più (almeno fino ad aprile 2023) modificare unilateralmente la tariffa (finora bastava dare ...Il pignoramento della pensione non potrà essere fatto fino a 1.000 euro. Col decreto Aiuti bis sale il limite non aggredibile.Le reazioni delle realtà del terzo settore dopo l’approvazione da parte del Senato. Pannucchi (Forum): “Nessun ristoro per le attività socio-assistenziali. Un segnale molto negativo”. Vanni (Legacoops ...