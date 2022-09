Diretta Juventus - Benfica 1 - 1 al 45' | vantaggio di Milik in avvio | pari di Joao Mario su rigore

sportli26181512 : Juventus-Benfica, il risultato in diretta LIVE: Allo Stadium la Juve va subito avanti con Milik, che di testa sbloc… - Corriere : Juventus-Benfica, partiti: c’è Milik insieme a Vlahovic. Diretta 0-0 - HurJuti : Juventus vs Benfica live Juventus v Benfica ao vivo ???????????? Live HD ???? ?? ?? - HurJuti : Juventus vs Benfica live Juventus v Benfica ao vivo ???????????? Live HD ???? ?? ?? - HurJuti : Juventus vs Benfica live Juventus v Benfica ao vivo ???????????? Live HD ???? ?? ?? -

FORMAZIONI UFFICIALI- BENFICAJUVENTUS (4 - 4 - 2): Perin; Cuadrado, Bremer, Bonucci, Danilo; McKennie, Paredes, Miretti, Kostic; Vlahovic, Milik. Allenatore: Allegri. BENFICA (4 - 2 - 3 - 1)...Dove vedere- Benfica Il calcio d'inizio è fissato alle 21.00; la partita sarà trasmessa in esclusiva instreaming da Amazon Prime e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart ...Per la quarta volta in otto partite, la Juve trova il vantaggio nei primi 10' di gioco. Il gol di Milik ha il merito di far giocare in scioltezza i bianconeri per metà tempo, salvo ...Dopo l'esordio con sconfitta per 2-1 al Parco dei Principi, riprende il cammino della Juventus in Champions League. Nel secondo turno del gruppo H, la squadra di Allegri affronta il ...