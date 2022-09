Diretta Francia - Italia europei di basket: dove vederla in tv (Di mercoledì 14 settembre 2022) BERLINO (GERMANIA) - Dopo la straordinaria vittoria contro la Serbia , l'Italbasket vuole continuare a sognare e alle 17.15, alla Mercedes - Benz Arena di Berlino, Germania, sfida la Francia per un ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 14 settembre 2022) BERLINO (GERMANIA) - Dopo la straordinaria vittoria contro la Serbia , l'Italvuole continuare a sognare e alle 17.15, alla Mercedes - Benz Arena di Berlino, Germania, sfida laper un ...

fanpage : #ItaliaFrancia siete pronti a seguire gli azzurri? #14settembre - stefaninialess1 : RT @repubblica: Diretta Italia-Francia: chi vince va in semifinale agli Europei di basket - repubblica : Diretta Italia-Francia: chi vince va in semifinale agli Europei di basket - SportRepubblica : Diretta Italia-Francia: chi vince va in semifinale agli Europei di basket - repubblica : Basket, al via Italia-Francia: chi vince va in semifinale agli Europei - segui la diretta -