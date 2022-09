Dipartimento di Stato Usa | “Dalla Russia 300 milioni ai partiti stranieri in 20 Paesi”

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Secondo un report dell'intelligence statunitense laha trasferito più di 300di dollari apolitici, funzionari e politici in più di una ventina didal 2014 come parte degli sforzi di Mosca per ottenere influenza all'estero. A rivelarlo èun alto funzionario dell'amministrazione Biden in una conference call, mentre con una mossa inusuale ildirendeva noto un cable inviato dal segretario diAntony Blinken a numerose ambasciate e consolati Usa all'estero, molti dei quali in Europa, Africa e Asia del sud, manifestando le preoccupazioni americane. Il cable, contrassegnato come "sensibile" ma non classificato, contiene una serie di 'talking point' che i diplomatici Usa ...