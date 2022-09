Dinamo Zagabria | passato da guastafeste Milan | occhio ai ragazzi terribili

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Cos’hanno in comune Josè Mourinho e Thomas Tuchel oltre all’esperienza al Chelsea? Per informazioni, chiedere a Mislav Orsic. O più semplicemente a qualsiasi tifoso della, la squadra che più di tutte ha sancito l’esonero dei due super tecnici dalle panchine di Tottenham e Chelsea. Un 3-0 agli Spurs nel 2021, un clamoroso 1-0 ai Blues. L’ultimo precedente con una squadra italiana risale al 2019 contro l’Atalanta. Gasperini vinse 2-0 in casa, ma subì un pesantissimo 4-0 in Croazia. Insomma, la, prossima avversaria del, ha una storia europea recente di tutto rispetto. Dopo il pareggio con il Salisburgo, Pioli proverà a sfruttare il fattore San Siro contro una squadra che in casa ragiona da big ma che lontano dalle mura amiche fa più fatica. Rispetto alle ultime ...

AntoVitiello : Allenamento alla vigilia di Milan-Dinamo Zagabria #Milanello #Milan #ChampionsLeague (@MilanNewsit @antonello_gioia) - DiMarzio : #UCL, @acmilan | Le probabili scelte di #Pioli per la sfida contro la @gnkdinamo - acmilanyouth : ?? 90'+5 ?? Fischio finale ? Traorè-Longhi: con un gol per tempo arriva il secondo successo del #MilanPrimavera ?? Il… - Sergio37075361 : Oggi 17.15 Italia Francia quarti di eurobasket, 18.45 Milan Dinamo Zagabria. Direi pomeriggio tranquillo... - milansette : Youth League, alle 14 il Milan Primavera ospita la Dinamo Zagabria: dove seguirla #acmilan #rossoneri -

Il primo legame con l'Italia sono due volti che ci ricorderemo per un po'. I nomi di Stefan Ristovski e Arijan Ademi ci tormenteranno per diversi anni. Un po' come gli scatoloni pieni di brutti ...Non solo la pallacanestro oggi: a livello continentale anche il calcio con Juventus - Benfica, Milan -e Rangers Glasgow - Napoli di Champions League. Stasera con inizio alle 21. Non ...Dai macedoni vittoriosi sugli azzurri a qualche vecchia conoscenza: ricordi italiani per la squadra che ha già sorpreso il Chelsea ...Si chiude la due giorni di Champions con le altre partite della massima competizione continentale. Dopo la gara dell’Inter contro il Viktoria Plzen, tre le italiane in campo oggi, mercoledì 14 settemb ...