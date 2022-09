Dinamo Kiev vs AEK Larnaca – pronostico e possibili formazioni (Di mercoledì 14 settembre 2022) La Dynamo Kiev e l’AEK Larnaca cercheranno di raccogliere i primi punti di questa stagione di Europa League quando i due club si affronteranno giovedì 15 settembre. La squadra ucraina ha perso 2-1 contro il Fenerbahce nella prima giornata, mentre il Larnaca è stato sconfitto 2-1 in casa dal Rennes la scorsa settimana. Il calcio di inizio di Dinamo Kiev vs AEK Larnaca è previsto alle 21 Anteprima della partita Dinamo Kiev vs AEK Larnaca: a che punto sono le due squadre Dinamo Kiev La Dinamo Kiev giocherà le sue partite europee in casa a Cracovia a causa dell’invasione militare della Russia in Ucraina. Pur giocando fuori dall’Ucraina, i padroni di casa ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 14 settembre 2022) La Dynamoe l’AEKcercheranno di raccogliere i primi punti di questa stagione di Europa League quando i due club si affronteranno giovedì 15 settembre. La squadra ucraina ha perso 2-1 contro il Fenerbahce nella prima giornata, mentre ilè stato sconfitto 2-1 in casa dal Rennes la scorsa settimana. Il calcio di inizio divs AEKè previsto alle 21 Anteprima della partitavs AEK: a che punto sono le due squadreLagiocherà le sue partite europee in casa a Cracovia a causa dell’invasione militare della Russia in Ucraina. Pur giocando fuori dall’Ucraina, i padroni di casa ...

