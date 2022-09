Di Maio, tour elettorale nella sua Napoli. In trattoria balla Dirty Dancing coi camerieri (Di mercoledì 14 settembre 2022) Siparietto da Nannella, storico locale dei Quartieri Spagnoli dove ha fatto tappa il leader di Impegno ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 14 settembre 2022) Siparietto da Nan, storico locale dei Quartieri Spagnoli dove ha fatto tappa il leader di Impegno ...

RobertoBerretta : RT @ilgiornale: È in politica dal 1970: attraversando tre coalizioni e dieci sigle è passato da De Mita a Di Maio. Adora i pullman, la bici… - ilgiornale : È in politica dal 1970: attraversando tre coalizioni e dieci sigle è passato da De Mita a Di Maio. Adora i pullman,… - Adriano07883742 : DI MAIO QUASI LINCIATO A NAPOLI Scene di stamattina: il tour di Giggino tra pizzerie e pescherie - degno di un papp… - flexgrimmy : DI MAIO QUASI LINCIATO A NAPOLI il tour di Giggino tra pizzerie e pescherie - degno di un pappatore come lui, risch… - cinicomateriale : Dottor @3rnest3rnest7 nel Di Maio tour che sta seguendo ci saranno pure panini e bibite gratis… ma da noi… bhè… si… -