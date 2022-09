Di Maio a Napoli, tra selfie e foto con maglietta di Maradona (Di mercoledì 14 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La maglietta di Maradona indossata sull’immancabile camicia bianca. La sosta al bar per il caffè, “bravi, è a fin ro munn“. E poi il fruttivendolo che lo mette in guardia “sei circondato da munnezza, stai attento” e la signora che raccomanda “non fare come la Meloni, il reddito di cittadinanza non lo cancellare“. Passeggiata nel quartiere della Pignasecca, a Napoli, per il leader di Impegno Civico, Luigi Di Maio. Tappa per il pranzo nella folcloristica Trattoria Nennella – con tanto di balletto alla Dirty Dancing – selfie con i turisti e una promessa per tutti: “Il reddito di cittadinanza io l’ho fatto ed io lo difendo“. “Ti parlo come un fratello, ho 69 anni lavoro da quando ne avevo nove e prendo 510 euro di pensione – ha detto un commerciante ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 14 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Ladiindossata sull’immancabile camicia bianca. La sosta al bar per il caffè, “bravi, è a fin ro munn“. E poi il fruttivendolo che lo mette in guardia “sei circondato da munnezza, stai attento” e la signora che raccomanda “non fare come la Meloni, il reddito di cittadinanza non lo cancellare“. Passeggiata nel quartiere della Pignasecca, a, per il leader di Impegno Civico, Luigi Di. Tappa per il pranzo nella folcloristica Trattoria Nennella – con tanto di balletto alla Dirty Dancing –con i turisti e una promessa per tutti: “Il reddito di cittadinanza io l’ho fatto ed io lo difendo“. “Ti parlo come un fratello, ho 69 anni lavoro da quando ne avevo nove e prendo 510 euro di pensione – ha detto un commerciante ...

