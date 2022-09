Detenuto trovato morto in cella: era stato costretto ad ascoltare per ore Baby Shark (Di mercoledì 14 settembre 2022) Un prigioniero è stato trovato morto nella sua cella dopo essere stato costretto ad ascoltare per ore la famosa canzoncina per bambini Baby Shark. John Basco, 48 anni, è stato trovato privo di vita ... Leggi su leggo (Di mercoledì 14 settembre 2022) Un prigioniero ènella suadopo essereadper ore la famosa canzoncina per bambini. John Basco, 48 anni, èprivo di vita ...

