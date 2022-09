Denunciati 14 ultras della Dinamo Zagabria | erano armati di coltelli e bastoni

(Di mercoledì 14 settembre 2022) La questura di Milano ha denunciato 14 tifosi croati per detenzione di fumogeni, un bastone telescopico e diversi, tutto materiale trovato dalla polizia nel corso dei controlli in occasionepartita di Champions League tra il Milan e lache si disputerà alle 18.45 di oggi allo stadio Meazza. Il questore Giuseppe L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Sei tifosi ospiti erano statiperché trovati in possesso di fumogeni e la stessa sorte era toccata ad altri tre, fermati in mattinata. Quattrodella Dinamo erano rimasti feriti ...La Digos aveva già circoscritto e dotato di Daspo 12cesenati dopo contatti pre partita con ... Tutti sono statialla magistratura italiana; ma anche gli organi di giustizia dei Paesi ...Armi e torce. Quattordici tifosi della Dinamo Zagabria, arrivati a Milano per Dinamo-Milan valevole per la seconda giornata della fase a gironi della Champions League, sono stati denunciati mercoledì ...Allerta per l'arrivo in città dei Bad Blue Boys della Dinamo. La società rossonera cambia posto ai propri tifosi ...