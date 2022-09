Decreto Aiuti Bis, ok al Senato: superbonus, pensioni, smart working. Tutte le novità (Di mercoledì 14 settembre 2022) Con 182 voti favorevoli, nessun voto contrario e 21 astensioni è arrivato il primo ok al Senato alla conversione in legge del Decreto Aiuti bis. Sono state diverse le tensioni nei giorni precedenti all’approvazione, a causa delle proposte di modifica del superbonus sulle quali i partiti non riuscivano a trovare un accordo. Lo scoglio è stato finalmente superato e in sede di conversione in legge sono arrivate alcune novità, prima tra Tutte quella che riguarda appunto il superbonus: un emendamento approvato al Senato prevede che la responsabilità in solido nella cessione dei crediti dei bonus edilizi e superbonus possa configurarsi solo se il concorso nella violazione avviene “con dolo o colpa grave”. Un’altra novità ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 14 settembre 2022) Con 182 voti favorevoli, nessun voto contrario e 21 astensioni è arrivato il primo ok alalla conversione in legge delbis. Sono state diverse le tensioni nei giorni precedenti all’approvazione, a causa delle proposte di modifica delsulle quali i partiti non riuscivano a trovare un accordo. Lo scoglio è stato finalmente superato e in sede di conversione in legge sono arrivate alcune, prima traquella che riguarda appunto il: un emendamento approvato alprevede che la responsabilità in solido nella cessione dei crediti dei bonus edilizi epossa configurarsi solo se il concorso nella violazione avviene “con dolo o colpa grave”. Un’altra...

