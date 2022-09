Decreto Aiuti bis, dalle pensioni al bonus bollette: ecco cosa cambia. Tutte le misure Breton (Ue): «Stoccaggio gas oltre l’80%» (Di mercoledì 14 settembre 2022) L’Aula del Senato ha approvato il dl Aiuti bis. Nel Decreto non solo smart working e nodo superbonus: c’è anche la stabilizzazione dei tecnici assunti a termine per il Pnrr e il nuovo limite di impignorabilità delle pensioni: cosa cambierà con l’approvazione alla Camera Leggi su corriere (Di mercoledì 14 settembre 2022) L’Aula del Senato ha approvato il dlbis. Nelnon solo smart working e nodo super: c’è anche la stabilizzazione dei tecnici assunti a termine per il Pnrr e il nuovo limite di impignorabilità dellecambierà con l’approvazione alla Camera

LuigiGallo15 : Si sblocca il superbonus e si cancella la norma del docente esperto nel decreto Aiuti bis. A 2 settimane dalle elez… - ItaliaViva : L'#ItaliaSulSerio è al fianco del Presidente #Draghi affinché faccia tutto quello che serve al Paese. Non come il… - dellorco85 : Trovata l’intesa al Senato sul decreto Aiuti bis. Grazie alla ferma posizione del M5S il #Superbonus è salvo. Migli… - ares982 : RT @CharlyMatt: Insomma, una manina ha infilato nel Decreto Aiuti Bis una deroga al tetto di 240mila euro per gli stipendi dei vertici di M… - sabellatweet : @CarloF0554ti @lageloni Bravo bel lavoro! Che questo sia un emendamento a un decreto che si chiama “aiuti” è davvero immorale -