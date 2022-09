De Laurentiis ha visto sul telefono a Cinecittà lo show del Napoli (Di mercoledì 14 settembre 2022) Non è possibile perdersi questo Napoli . La squadra di Spalletti che sta incantando in Europa è uno spettacolo e De Laurentiis non ce l'ha fatta a non godersela: il presidente era impegnato a Roma , a ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 14 settembre 2022) Non è possibile perdersi questo. La squadra di Spalletti che sta incantando in Europa è uno spettacolo e Denon ce l'ha fatta a non godersela: il presidente era impegnato a Roma , a ...

sportli26181512 : De Laurentiis ha visto sul telefono a Cinecittà lo show del Napoli: Il presidente azzurro era impegnato a Roma a un… - salvione : De Laurentiis ha visto sul telefono a Cinecittà lo show del Napoli - FJack02 : @NapoliVertical @tuttonapoli Può parlare quando cazzo vuole visto che parliamo di uno dei simbolo, se non IL simbol… - majewsky2000 : Lelerc : non ha una buona reputazione di lui visto che si fa le foto con Edo De Laurentiis.. Non posso mai vincere… - ManuelaFioren : RT @pizzico76: De Laurentiis viene da anni insultato dai tifosi del Napoli,eppure il club è sempre ad alti livelli in serie A e riesce a g… -