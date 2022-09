Gazzetta_it : De Ketelaere chi? Il Bruges si gode Nusa, il Neymar di Norvegia. Classe 2005... #ucl - ManuFilippone95 : RT @Gazzetta_it: De Ketelaere chi? Il Bruges si gode Nusa, il Neymar di Norvegia. Classe 2005... #ucl - pasto_388 : RT @Gazzetta_it: De Ketelaere chi? Il Bruges si gode Nusa, il Neymar di Norvegia. Classe 2005... #ucl - SardDevil : RT @Gazzetta_it: De Ketelaere chi? Il Bruges si gode Nusa, il Neymar di Norvegia. Classe 2005... #ucl - PierinoSuperTru : RT @Gazzetta_it: De Ketelaere chi? Il Bruges si gode Nusa, il Neymar di Norvegia. Classe 2005... #ucl -

La Gazzetta dello Sport

Quando si rivelò al grande pubblico, negli ultimi giorni dello scorso millennio, Antonio Cassano aveva 17 anni: il suo gol all'Inter, il 18 dicembre 1999, è rimasto nell'immaginario collettivo, ...di Claudio Franceschini) MILAN DINAMO ZAGABRIA:GIOCA A SAN SIRO Con le probabili formazioni ... con Brahim Diaz che potrebbe sostituire Decome trequartista centrale e due esterni che ... Chi è Antonio Nusa, il 2005 del Bruges in gol in Champions Il primo della sua età ad andare in gol in Champions, un talento di cui si parla da tempo e che ora, viste le cessioni eccellenti in estate, in Belgio stanno lanciando ...Chi sarà il trequartista titolare nel formazione rossonera che questa sera affronterà a San Siro la Dinamo Zagabria in Champions League Come riporta stamattina La Gazzetta dello ...