Davis | Italia - Croazia 1 - 0 | Musetti batte Gojo | ora c' è Berrettini - Coric

(Di mercoledì 14 settembre 2022)in vantaggio per 1 - 0 sullanella sfida valida per il Gruppo A delleCup by Rakuten Finals di scena sul veloce indoor dell'Unipol Arena di Bologna fino a domenica. Nel primo ...

sportmediaset : Musetti regala il primo punto agli azzurri | Italia-Croazia 1-0 LIVE #coppadavis #italia-croazia #musetti… - FiorinoLuca : Si conferma Uomo Davis @Lorenzo1Musetti, capace di sopportare il carico di responsabilità Italia ???? 1 ???? Croazia 0 - gianpaolag18 : Italia-Croazia in Coppa Davis: Musetti batte Gojo, ora Berrettini-Coric. Il risultato LIVE | Sky Sport - Pally84 : RT @FiorinoLuca: Si conferma Uomo Davis @Lorenzo1Musetti, capace di sopportare il carico di responsabilità Italia ???? 1 ???? Croazia 0 - ansacalciosport : Coppa Davis: Italia-Croazia 1-0. Musetti si impone 2 set a 0 su Gojo nel primo incontro a Bologna | #ANSA -

20 vincenti e appena 7 gratuiti: il carrarese al suo secondo match inha giocato da veterano....in campo nel fine settimana del 17 - 18 settembre per gli spareggi di Coppa. La Grecia non è impegnata nella fase a gironi che mette in palio i biglietti per i quarti di finale (l'gioca ...A Bologna uno straordinario Lorenzo Musetti batte il croato Borna Gojo 6-4 6-2, conquistando il primo punto della nazionale italiana nella sfida del girone contro la Croazia.Italia in vantaggio per 1-0 sulla Croazia nella sfida valida per il Gruppo A delle Davis Cup by Rakuten Finals di scena sul veloce indoor ...