Danimarca | governovaluta ' rinvio' extra spesa bolletta energetica famiglie

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Copenaghen, 14 set. - (Adnkronos/Dpa) - Il governo danese valuta la possibilità di rimandare il pagamento nei mesi invernali di parte delle bollette del gas e dell'elettricità alla luce del rapido aumento delladelle. La premier danese Mette Frederiksen ha spiegato che l'esecutivo punta a limitare labasando le prossime bollette sui prezzi dell'autunno 2021. Le somme eccedenti dovute non saranno richieste quindi, fino a quando i prezzi di gas ed elettricità non saranno scesi, così da risurre lo stress finanziario sulle. Il governo prevede di avviare già domani un negoziato in Parlamento sulla proposta : la Frederiksen spera di raggiungere un accordo il prima possibile, in modo che la misura possa essere introdotta prima dell'inverno. Il 'congelamento' delle ...