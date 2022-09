Dalla Russia almeno 300 milioni ai partiti di 24 Paesi, l’Italia chiede chiarimenti (Di mercoledì 14 settembre 2022) La Russia ha speso almeno trecento milioni di dollari, a partire dal 2014, cioè dall’anno dell’annessione della Crimea, per finanziare partiti politici, think tank e candidati di 24 Paesi e influenzare così i risultati elettorali. La rivelazione è contenuta in un report dell’intelligence americana di cui ha parlato in un briefing con i giornalisti un alto funzionario dell’amministrazione Biden. Mentre il Dipartimento di Stato rendeva noto un cablogramma inviato dal segretario di Stato Antony Blinken a numerose ambasciate e consolati Usa all’estero – molti dei quali in Europa, Africa e Asia del Sud – manifestando le preoccupazioni americane e spiegando ai funzionari come rispondere, con misure che vanno dalle sanzioni economiche al bando dei viaggi. Non sono stati resi pubblici né le nazioni bersaglio ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 14 settembre 2022) Laha spesotrecentodi dollari, a partire dal 2014, cioè dall’anno dell’annessione della Crimea, per finanziarepolitici, think tank e candidati di 24e influenzare così i risultati elettorali. La rivelazione è contenuta in un report dell’intelligence americana di cui ha parlato in un briefing con i giornalisti un alto funzionario dell’amministrazione Biden. Mentre il Dipartimento di Stato rendeva noto un cablogramma inviato dal segretario di Stato Antony Blinken a numerose ambasciate e consolati Usa all’estero – molti dei quali in Europa, Africa e Asia del Sud – manifestando le preoccupazioni americane e spiegando ai funzionari come rispondere, con misure che vanno dalle sanzioni economiche al bando dei viaggi. Non sono stati resi pubblici né le nazioni bersaglio ...

CarloCalenda : I nomi dei politici e/o dei partiti italiani che hanno ricevuto finanziamenti dalla Russia devono essere resi noti… - christianrocca : Oggi scoprono che la Russia ha finanziato per anni i partiti politici estremisti e anti sistema in Europa. Chissà d… - BentivogliMarco : E’ cosi complicato rendere pubblici gli elenchi di chi ha ricevuto finanziamenti dalla Russia di Putin? Un paese… - ViViCentro : Dalla Russia 300 milioni a partiti stranieri in 20 Paesi #cronaca #cronacaesteri - MastroCecco1 : RT @Cambiacasacca: Ci volevano gli 007 usa per sapere che la russia manda soldi ai nostri politici. È dal 48 che i sinistri prendono botte… -