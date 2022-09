Dal Kazakistan nuovo appello del Papa per la pace | “Basta spendere soldi per le armi”

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Nur-Sultan – Un altroper laarriva daFrancesco. Il Pontefice lo pronuncia al termine della messa celebrata nel piazzale dell’Expo a Nur-Sultan, capitale del, dove partecipa al VII Congresso Internazionale dei leader religiosi. Conclusa la celebrazione, svoltasi in lingua latina e russa, il pensiero delva prima ai cristiani: “Oggi, Festa dell’Esaltazione della Santa Croce, sentiamoci spiritualmente uniti al santuario nazionale della Regina delladi Oziornoje. Lì si trova una grande croce, su cui tra l’altro è scritto: ‘Al popolo del Kazakhstan gratitudine’ e ‘agli uomini’. La gratitudine al Signore per il santo popolo di Dio che vive in questo grande Paese si unisce a quella per il suo impegno a promuovere il dialogo, e si ...

