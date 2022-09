"Dal dossier non risultano fondi in Italia Venerdì faremo una riunione al Copasir" (Di mercoledì 14 settembre 2022) "Al momento non esistono notizie che riguardano il nostro Paese in questo dossier": lo ha riferito il presidente del Copasir, Adolfo Urso, Segui su affarItaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 14 settembre 2022) "Al momento non esistono notizie che riguardano il nostro Paese in questo": lo ha riferito il presidente del, Adolfo Urso, Segui su affarni.it

AlexBazzaro : A 10 giorni dal voto dove la sinistra sta per prendere una scoppola mai vista prima, esce un dossier su possibili f… - davidemazzoni : RT @AlexBazzaro: A 10 giorni dal voto dove la sinistra sta per prendere una scoppola mai vista prima, esce un dossier su possibili finanzia… - 7TonyStark7 : RT @AlexBazzaro: A 10 giorni dal voto dove la sinistra sta per prendere una scoppola mai vista prima, esce un dossier su possibili finanzia… - FreddiRossetto : RT @AlexBazzaro: A 10 giorni dal voto dove la sinistra sta per prendere una scoppola mai vista prima, esce un dossier su possibili finanzia… - gabrielbosc : RT @AlexBazzaro: A 10 giorni dal voto dove la sinistra sta per prendere una scoppola mai vista prima, esce un dossier su possibili finanzia… -