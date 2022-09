Da Mosca 300 milioni a politici e partiti esteri? Copasir: ‘Non c’è l’Italia nel rapporto degli 007 Usa’! (Di mercoledì 14 settembre 2022) Ogni volta che l’Italia si accinge ad eleggere il nuovo Parlamento arriva puntuale la “bomba” ad orologeria destinata a colpire chi in quel momento è più ‘scomodo’ all’establishment. E allora eccola puntuale, anche per queste elezioni politiche, la “bomba”: la Russia avrebbe trasferito segretamente dal 2014, anno dell’occupazione della Crimea, oltre 300 milioni di dollari Leggi su freeskipper (Di mercoledì 14 settembre 2022) Ogni volta chesi accinge ad eleggere il nuovo Parlamento arriva puntuale la “bomba” ad orologeria destinata a colpire chi in quel momento è più ‘scomodo’ all’establishment. E allora eccola puntuale, anche per queste elezioni politiche, la “bomba”: la Russia avrebbe trasferito segretamente dal 2014, anno dell’occupazione della Crimea, oltre 300di dollari

