Cristicchi difende la Pausini sul caso 'Bella ciao': "A me dettero del fascista per lo spettacolo sulle foibe" (Di mercoledì 14 settembre 2022) Simone Cristicchi difende la collega Laura Pausini, "processata" dalla sinistra per non avere cantato "Bella ciao" in uno show spagnolo. "Posso capire la sua scelta, ci sono cantanti che non vogliono dichiararsi politicamente e la canzone è stata spesso demonizzata e messa al centro di numerose polemiche. Questo però non significa che la Pausini sia per forza di destra". In un colloquio con l'Adnkronos il cantautore di "Magazzino 18" spende parole di equilibrio rispetto al livore che si è subito scatenato su una cantante che ha il torto di non essere allineata rifiutandosi con vigore di intonare il brano. La Pausini aveva detto ai conduttori dello show spagnolo del quale era ospite di non volerla cantare "perché è una canzone politica". Rivendicando il sacrosanto diritto di non voler essere ...

