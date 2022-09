Cristiano Ronaldo rifiuta una super offerta da 242 milioni di euro: il retroscena (Di mercoledì 14 settembre 2022) L’avvio di stagione di Cristiano Ronaldo non è stato di certo positivo. Il calciatore portoghese non sembra più rientrare nei piani del Manchester United, i Reds Devils sono riusciti a cambiare passo in Premier League dopo un inizio drammatico. Il calciatore ex Juventus non è un riferimento per ten Hag e il malumore di Cr7 è sempre più evidente. L’ultima estate è stata caldissima per Cristiano Ronaldo, il calciatore aveva chiesto ad alta voce la cessione. Le trattative non sono andate in porto, il portoghese si è proposto a tanti club (anche italiani) ma non si sono verificate le condizioni per chiudere l’affare. E’ emerso un nuovo retroscena sul calciatore ex Juventus. Secondo quanto raccontato da CNN Portugal, l’Al-Hilal aveva messo sul piatto una cifra monstre per Cristiano ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 14 settembre 2022) L’avvio di stagione dinon è stato di certo positivo. Il calciatore portoghese non sembra più rientrare nei piani del Manchester United, i Reds Devils sono riusciti a cambiare passo in Premier League dopo un inizio drammatico. Il calciatore ex Juventus non è un riferimento per ten Hag e il malumore di Cr7 è sempre più evidente. L’ultima estate è stata caldissima per, il calciatore aveva chiesto ad alta voce la cessione. Le trattative non sono andate in porto, il portoghese si è proposto a tanti club (anche italiani) ma non si sono verificate le condizioni per chiudere l’affare. E’ emerso un nuovosul calciatore ex Juventus. Secondo quanto raccontato da CNN Portugal, l’Al-Hilal aveva messo sul piatto una cifra monstre per...

ESPNFC : Lionel Messi vs. Cristiano Ronaldo in FIFA 23 ?? - goal : Cristiano Ronaldo to Saudi Arabia? ???? - City_Xtra : Goals scored after 20 #UCL appearances: ???? 24, @ErlingHaaland ???? 12, Karim Benzema ???? 11, Robert Lewandowski ???? 8… - MwarimuUshoboy : RT @XclusiveRonaldo: Joao Cancelo on Cristiano Ronaldo.???? - IsiakaIadeola : @IbiShittu Mario Balloteli, Cristiano Ronaldo, Sule Mutari and John O'shea. -