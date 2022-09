Cremonese, Radu: “Sto bene qui. Punto la Nazionale” (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il portiere della Cremonese, Ionut Radu, ha parlato in merito alla sua esperienza in grigiorosso ai suoi obiettivi futuri. Ecco le sue parole: “Il mio sogno è quello di tornare ad essere il portiere della Nazionale romena. Con la Cremonese sto lavorando duro anche per quello. L’errore a Firenze? Ci può stare, ma mister Alvini e la società mi sono stati vicino. Spesso vengo fischiato dai tifosi avversari, ma è una cosa normale per tutti i portieri. Io in campo sono concentrato solo sulla gara. Alla Cremonese sto bene, siamo una squadra nuova ma che ha già creato un gruppo solido. Piano piano stanno arrivando anche i risultati che ci meritiamo. Con Carnsecchi si è instaurato subito un bel rapporto. Adesso sta ancora lavorando a parte, quando sarà pronto ci sarà ancora più competizione ... Leggi su sportface (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il portiere della, Ionut, ha parlato in merito alla sua esperienza in grigiorosso ai suoi obiettivi futuri. Ecco le sue parole: “Il mio sogno è quello di tornare ad essere il portiere dellaromena. Con lasto lavorando duro anche per quello. L’errore a Firenze? Ci può stare, ma mister Alvini e la società mi sono stati vicino. Spesso vengo fischiato dai tifosi avversari, ma è una cosa normale per tutti i portieri. Io in campo sono concentrato solo sulla gara. Allasto, siamo una squadra nuova ma che ha già creato un gruppo solido. Piano piano stanno arrivando anche i risultati che ci meritiamo. Con Carnsecchi si è instaurato subito un bel rapporto. Adesso sta ancora lavorando a parte, quando sarà pronto ci sarà ancora più competizione ...

