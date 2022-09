Covid | vaccinazione bivalente nel Lazio | ecco per chi | quando e come farla

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Parte una nuova fase della campagna vaccinale contro il-19, sono, infatti, gia? attive le prenotazioni per le dosi booster con i nuovi vaccini bivalenti. La formune Original/Omicron BA.1 dei vaccini a m-RNA e? raccomandataseconda dose di richiamo prioritariamente a: tutti i soggetti di eta? maggiore/uguale a 12 anni con elevata fragilita? motivata da patologie concomitanti/preesistenti; tutti i soggetti di eta? maggiore/uguale a 60 anni; operatori sanitari, operatori e ospiti delle strutture residenziali per anziani; donne in gravidanza; Il vaccino e?, invece, raccomandatoprima dose di richiamo anche a tutti i soggetti di eta? maggiore/uguale a 12 anni. Leggi anche: Vendevano falsi certificati ai No Vax: nei guai medico di Pomezia e Ardea e ...

Leggi Anche Centaurus, laanticon tre dosi offre 'effetto protettivo'. Lo studio sul New England Journal of Medicine Secondo il parere della Cts dell'Aifa, al momento non ci sono ..."Ci siamo stupiti - dice Lopalco - con il, di aver avuto un vaccino efficace in un anno: una ... Se dopo lasi ospedalizza meno rispetto al non vaccinato, significa che è efficace. ...La Regione Lazio dà il via alle prenotazioni online per il vaccino bivalente contro il Covid e la variante Omicron. Soggetti over 60 e over 12 in condizioni di fragilità da oggi… Leggi ...L’Aifa ha dichiarato che la priorità per le prossime vaccinazioni è rivolta agli over 60 ma che la possibilità di vaccinarsi sarà per tutta la popolazione che lo desidererà.