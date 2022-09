rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: COVID - Oms: 'Mai così vicini alla fine della pandemia' - susydigennaro : RT @napolimagazine: COVID - Oms: 'Mai così vicini alla fine della pandemia' - Agenzia_Ansa : Il mondo non è mai stato così vicino alla fine alla pandemia di Covid-19, che ha ucciso milioni di persone dalla fi… - infoitsalute : Covid, Oms: “Decessi al minimo, vicini alla fine della pandemia” - infoitsalute : Covid, Oms: “Mai così vicini a fine pandemia” -

Lo ha detto il direttore dell'Tedros Adhanom Ghebreyesus. "La scorsa settimana, il numero di decessi settimanali per- 19 è sceso al minimo da marzo 2020. Non siamo mai stati in una ...Le parole vengono direttamente dal direttore dell'Tedros Adhanom Ghebreyesus : 'La scorsa settimana, il numero di decessi settimanali per- 19 è sceso al minimo da marzo 2020. Non siamo ...Siamo vicini alla fine della pandemia di Covid-19, che ha ucciso milioni di persone nel mondo. Parola di Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore dell’Oms. “La scorsa settimana, il numero di decessi sett ...A due anni e mezzo da quando l'Organizzazione mondiale della Sanità dichiarò ufficialmente che quella di Covid-19 era una pandemia, vediamo finalmente la luce in fondo ...