Covid, Oms: fine pandemia mai così vicina. Il bollettino di oggi in Italia - Cronaca - quotidiano.net (Di mercoledì 14 settembre 2022) Decessi settimanali al minimo da marzo 2020. 'Ma ora è il momento di correre più forte e assicurarci di superare il nastro del ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 14 settembre 2022) Decessi settimanali al minimo da marzo 2020. 'Ma ora è il momento di correre più forte e assicurarci di superare il nastro del ...

davided81 : RT @SkyTG24: Covid, l'Oms dichiara che il mondo non è mai stato così vicino alla fine della pandemia - graz848 : RT @agenziedistampa: 'Mai così morti da inizio 2020'. Tranne che in Italia dove sono FARLOCCHI e dieci-venti-cinquanta volte i morti dello… - lulu82824 : RT @SkyTG24: Covid, l'Oms dichiara che il mondo non è mai stato così vicino alla fine della pandemia - silviaindump : RT @SkyTG24: Covid, l'Oms dichiara che il mondo non è mai stato così vicino alla fine della pandemia - SalvatoreMirag7 : RT @SkyTG24: Covid, l'Oms dichiara che il mondo non è mai stato così vicino alla fine della pandemia -