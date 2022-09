Covid, ok di Aifa al vaccino per Omicron 4 e 5. I medici di famiglia: “Tempestati di domande. Problema di comunicazione” (Di mercoledì 14 settembre 2022) Dopo la raccomandazione dell’Agenzia europea del farmaco (Ema), la commissione tecnica scientifica dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) fa ha dato oggi il via libera al vaccino anti Covid adattato contro le sottovarianti Omicron 4 e 5. Precedentemente l’Aifa aveva già approvato il primo vaccino adattato contro la sottovariante Omicron 1. È stato “deciso di rendere disponibile l’utilizzo del vaccino bivalente Comirnaty Original/Omicron BA.4-5, approvato da Ema, come dose booster per tutti i soggetti previsti dall’indicazione autorizzata”, si legge in una nota. L’approvazione dei due composti per prevenire la malattia innescata dal coronavirus Sars Cov 2 a distanza di così poco tempo ha generato perplessità e confusione. ” “Tanti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 settembre 2022) Dopo la raccomandazione dell’Agenzia europea del farmaco (Ema), la commissione tecnica scientifica dell’Agenzia italiana del farmaco () fa ha dato oggi il via libera alantiadattato contro le sottovarianti4 e 5. Precedentemente l’aveva già approvato il primoadattato contro la sottovariante1. È stato “deciso di rendere disponibile l’utilizzo delbivalente Comirnaty Original/BA.4-5, approvato da Ema, come dose booster per tutti i soggetti previsti dall’indicazione autorizzata”, si legge in una nota. L’approvazione dei due composti per prevenire la malattia innescata dal coronavirus Sars Cov 2 a distanza di così poco tempo ha generato perplessità e confusione. ” “Tanti ...

