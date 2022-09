Covid, oggi nel Lazio 1.553 nuovi casi e 4 morti: i dati dalle Asl (Di mercoledì 14 settembre 2022) Covid. In vista della stagione fredda cresce l’allarme da parte degli esperti, i quali invitano a non farsi trovare impreparati effettuando la doppia vaccinazione. Quella contro il Covid, previo l’utilizzo dei medicinali ‘aggiornati’ alla variante Omicron, e l’antinfluenzale. Riportiamo di seguito l’andamento giornaliero dei contagi in regione. Leggi anche: Nuova ondata Covid e influenza, gli esperti: ‘Bisogna fare il doppio vaccino’ Covid Lazio: i dati di oggi 14 settembre Nelle ultime 24 ore sono 1.553 i nuovi casi positivi registrati nel Lazio e 4 le persone decedute. Di seguito i dati completi sull’andamento della curva epidemiologica. 1553 nuovi contagi -5 terapie intensive +4 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 14 settembre 2022). In vista della stagione fredda cresce l’allarme da parte degli esperti, i quali invitano a non farsi trovare impreparati effettuando la doppia vaccinazione. Quella contro il, previo l’utilizzo dei medicinali ‘aggiornati’ alla variante Omicron, e l’antinfluenzale. Riportiamo di seguito l’andamento giornaliero dei contagi in regione. Leggi anche: Nuova ondatae influenza, gli esperti: ‘Bisogna fare il doppio vaccino’: idi14 settembre Nelle ultime 24 ore sono 1.553 ipositivi registrati nele 4 le persone decedute. Di seguito icompleti sull’andamento della curva epidemiologica. 1553contagi -5 terapie intensive +4 ...

