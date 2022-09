Covid oggi Emilia Romagna, 2.429 contagi e 8 morti: bollettino 14 settembre (Di mercoledì 14 settembre 2022) (Adnkronos) – Sono 2.429 i nuovi contagi da coronavirus oggi 14 settembre in Emilia Romagna, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 8 morti. Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, nella regione sono stati registrati 1.838.982 casi di positività. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 21.882 tamponi eseguiti nelle ultime 48 ore, di cui 10.422 molecolari e 11.460 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 11,1%. Numeri che fanno riferimento a due giorni: oggi infatti vengono anche recuperati i dati non registrati né comunicati ieri, a causa di un aggiornamento dell’infrastruttura informatica su cui si poggia ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 14 settembre 2022) (Adnkronos) – Sono 2.429 i nuovida coronavirus14in, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 8. Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, nella regione sono stati registrati 1.838.982 casi di positività. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 21.882 tamponi eseguiti nelle ultime 48 ore, di cui 10.422 molecolari e 11.460 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 11,1%. Numeri che fanno riferimento a due giorni:infatti vengono anche recuperati i dati non registrati né comunicati ieri, a causa di un aggiornamento dell’infrastruttura informatica su cui si pa ...

