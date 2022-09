Covid: nuovo vaccino Omicron (Di mercoledì 14 settembre 2022) Dal 14 settembre sarà disponibile sul territorio lombardo il nuovo vaccino Covid19 per la variante Omicron. Il nuovo vaccino Covid contro l’Omicron Da due giorni è possibile per tutti prenotare la quarta dose ma solo da oggi, 14 settembre 2022, sarà possibile in Lombardia somministrare il vaccino contro il Covid19 nella sua nuova formulazione, adatta per limitare anche la variante Omicron che negli ultimi mesi ha causato complicazioni e contagi improvvisi anche tra chi aveva già effettuato il vaccino. Si tratta di un vaccino con formulazione bivalente che garantisce la copertura di tutte le varianti di Covid19. L’AIFA ne ha approvato ... Leggi su notizieitaliaonline (Di mercoledì 14 settembre 2022) Dal 14 settembre sarà disponibile sul territorio lombardo il19 per la variante. Ilcontro l’Da due giorni è possibile per tutti prenotare la quarta dose ma solo da oggi, 14 settembre 2022, sarà possibile in Lombardia somministrare ilcontro il19 nella sua nuova formulazione, adatta per limitare anche la varianteche negli ultimi mesi ha causato complicazioni e contagi improvvisi anche tra chi aveva già effettuato il. Si tratta di uncon formulazione bivalente che garantisce la copertura di tutte le varianti di19. L’AIFA ne ha approvato ...

repubblica : Covid, cadono i limiti di età: il nuovo vaccino sarà per tutti - AurelianoStingi : Ma il vaccino riduce il rischio di contrarre il #LongCovid? Assolutamente si! Il vaccino potrebbe ridurre i sinto… - GiovaQuez : Via libera di Ema al nuovo vaccino bivalente di Pfizer contro il Covid, adattato anche alle subvarianti Omicron Ba.… - wimganz : @IlariaBifarini Il nuovo Parlamento dovrà,come primi atti nominare 2 commissioni di inchiesta su: -gestione emergen… - plastikid1 : RT @AStramezzi: Un nuovo studio sul New England Journal of Medicine mostra non solo che l’efficacia del vaccino Pfizer Covid diventa negati… -