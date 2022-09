Covid | l’Oms | «Mai così vicini alla fine della pandemia»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 14 settembre 2022) «La scorsa settimana il numero di decessisegnalati settimanalmente è stato il più basso da marzo 2020. Non ci siamo trovati in una posizione migliore per porre. Non è ancora finita, ma laè a portata di mano». Sono le parole del direttore generale del, Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante una conferenza stampa. Il numero uno dell’Organizzazione MondialeSanità, ha aggiunto: «Un maratoneta non si ferma quando vede il traguardo. Corre più forte, con tutta l’energia che le resta. Anche noi dobbiamo fare: possiamo vedere il traguardo. Siamo in una posizione vincente, ma ora è il momento momento peggiore per fermarci. Ora è il momento di correre più forte e assicurarci di superare il limite e raccogliere i ...