Covid, l’Oms: “Il mondo mai così vicino alla fine della pandemia” (Di mercoledì 14 settembre 2022) Per la prima volta dopo quasi tre anni di Covid, il direttore dell’Organizzazione mondiale delle sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, parla espressamente di possibile prossima fine della pandemia. In buona sostanza, il mondo non è mai stato in una posizione migliore per porre fine alla pandemia di Covid-19. Sinora, stando ai dati della statunitense Johns Hopkins University, a livello planetario si sono verificati quasi 610 milioni di contagi da Coronavirus. Le vittime del Covid, la patologia che si innesca dal Sars-CoV-2, sono state 6,5 milioni. Finora sono state somministrate oltre 12 miliardi di dosi di vaccino anti Covid. Foto Ansa/Epa Martial Trezzini“La scorsa settimana, il ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 14 settembre 2022) Per la prima volta dopo quasi tre anni di, il direttore dell’Organizzazione mondiale delle sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, parla espressamente di possibile prossima. In buona sostanza, ilnon è mai stato in una posizione migliore per porredi-19. Sinora, stando ai datistatunitense Johns Hopkins University, a livello planetario si sono verificati quasi 610 milioni di contagi da Coronavirus. Le vittime del, la patologia che si innesca dal Sars-CoV-2, sono state 6,5 milioni. Finora sono state somministrate oltre 12 miliardi di dosi di vaccino anti. Foto Ansa/Epa Martial Trezzini“La scorsa settimana, il ...

SkyTG24 : Covid, l'Oms dichiara che il mondo non è mai stato così vicino alla fine della pandemia - ArcaduAngelo : RT @Stefani21565813: Il mondo non è mai stato così vicino alla fine alla pandemia di Covid-19, che ha ucciso milioni di persone dalla fine… - Mary85835083 : RT @Stefani21565813: Il mondo non è mai stato così vicino alla fine alla pandemia di Covid-19, che ha ucciso milioni di persone dalla fine… - bizcommunityit : Covid, «il mondo mai così vicino alla fine della pandemia»: l'annuncio dell'Oms - Marc30680 : RT @Stefani21565813: Il mondo non è mai stato così vicino alla fine alla pandemia di Covid-19, che ha ucciso milioni di persone dalla fine… -