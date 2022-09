Covid, le news di oggi. Il bollettino: 18.854 nuovi casi e 69 decessi. Tasso 11%. DIRETTA (Di mercoledì 14 settembre 2022) I ricoverati continuano a diminuire da inizio agosto. È il dato che emerge dal report degli ospedali sentinella della rete della Federazione aziende sanitarie e ospedaliere. "Fare doppio vaccino coronavirus-influenza", è l'invito degli esperti. I mesi più freddi porteranno con grande probabilità ad una nuova ondata di contagi da Covid-19 ed è prossimo l'arrivo dell'influenza stagionale, che si preannuncia particolarmente aggressiva. Rezza: "ll nuovo piano di vaccinazione sarà pronto in due giorni lavorativi" Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 14 settembre 2022) I ricoverati continuano a diminuire da inizio agosto. È il dato che emerge dal report degli ospedali sentinella della rete della Federazione aziende sanitarie e ospedaliere. "Fare doppio vaccino coronavirus-influenza", è l'invito degli esperti. I mesi più freddi porteranno con grande probabilità ad una nuova ondata di contagi da-19 ed è prossimo l'arrivo dell'influenza stagionale, che si preannuncia particolarmente aggressiva. Rezza: "ll nuovo piano di vaccinazione sarà pronto in due giorni lavorativi"

ladyonorato : @giusdange Abbia pazienza, ma credo di più alle pubblicazioni scientifiche aggiornate che a lei. E queste hanno def… - repubblica : Covid, cadono i limiti di età: il nuovo vaccino sarà per tutti - repubblica : Elisabetta II, da Churchill alla Brexit, dai Beatles al Covid: per settanta anni lo specchio di un paese - TSTARANTO : Covid: il bollettino della Puglia del 14 settembre. 709 casi su 12164 test. 80 nel tarantino - lasiciliait : Covid, bollettino del 14 settembre: in Sicilia gli ultimi casi registrati sono 979 -